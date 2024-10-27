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2028 Olimpiyatları İçin Ragbi Hedefleri

Türkiye Ragbi Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor. Sporun popülaritesi artıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:20
2028 Olimpiyatları İçin Ragbi Hedefleri

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan Olimpiyat Hedefi

Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı, ragbi branşının Türkiye'de gençler arasında hızla yaygınlaştığını ifade ederek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediklerini açıkladı.

Başarılar ve Cazibe Artışı

Türkiye Ragbi Federasyonu, 2001 yılında kurulduktan sonra kısa sürede önemli başarılara imza attı. Şahin, federasyonun kayıtlı 45 ragbi kulübü bulunduğunu ve okul sporlarındaki katılımın geçen yıl 4 bin 500 iken bu yıl 9 bin 150'ye yükseldiğini belirtti.

Milli Takım ve Sıralama Durumu

Ragbi milli takımlarının uluslararası arenada sürekli yükseldiğini vurgulayan Şahin, Türkiye'nin dünya ragbi sıralamasında 180 ülke arasında 83. sırada yer aldığını belirtti. Ayrıca, kadın milli takımların Avrupa'da olimpiyata katılan ekiplerle rekabet ettiğini kaydetti.

Gelecek Hedefler

Şahin, lisanslı sporcu sayısının geçen yıl 2 bin 100 civarındayken bu yıl 3 bin 200'e yaklaştığını, bu alandaki ilginin arttığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ragbinin Türkiye genelinde daha fazla tercih edilmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Erciyes ve Eğitim Kampı

Şahin, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Türk sporu için önemine değinerek, "Hedefe ulaşmak için planlı ve programlı bir şekilde ilerleyeceğiz," dedi. 2028 Olimpiyatları için çalışmalarını sürdüren federasyon, hedeflerini gerçekleştirmek adına yoğun bir çaba içerisinde.

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