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2028 Olimpiyatları'nda Madalya Hedefi: Buse Tosun ve Sümeyye Boyacı'dan Cesur Açıklamalar

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Sümeyye Boyacı, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini açıkladı. Sporun zorluklarını ve hayallerini paylaştılar.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:43
2028 Olimpiyatları'nda Madalya Hedefi: Buse Tosun ve Sümeyye Boyacı'dan Cesur Açıklamalar

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Sümeyye Boyacı'nın 2028 Hedefi

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ve dünya ile Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini duyurdu. İki başarılı sporcu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Marketing Summit etkinliğinde sahne aldı.

Buse Tosun'un Olimpiyat Hayali

2022 yılında Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 'yılın en iyi kadın güreşçisi' seçilen Buse Tosun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın katıldığı en güzel organizasyon olduğunu vurguladı. Madalya kazanma hayalini her zaman kurduğunu dile getiren 29 yaşındaki sporcu, "Kadın güreşi yaygın bir branş değil, genelde takım sporlarına ilgi var. Madalya almak tecrübe istiyor. Ancak artık madalyaya odaklıyım," ifadelerini kullandı.

Sümeyye Boyacı'nın Vizyonu

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki madalya şansını kıl payı kaçıran Sümeyye Boyacı, deneyim elde ettiği her iki olimpiyatın değerine dikkat çekti. "Benim için en güzel olimpiyat, henüz yaşamadığım, madalya alamadığım olimpiyattır. Ülkeme verdiğim sözü tutmak adına her zaman mücadele ettim," diyen 21 yaşındaki milli yüzücü, hedefinin 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Her iki sporcu da başarı ve deneyim üzerine düşündüler. Buse Tosun, "Olimpiyat şampiyonu olarak anılmak istiyorum" derken; Sümeyye Boyacı, "Başarının anahtarı, hâlâ denemekten vazgeçmemektir." şeklinde konuşarak, spor hayatlarının ve hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceklerini duyurdular.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse...

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu (sol 2) ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı (sağda), Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Marketing Summit etkinliğine katıldı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse...

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu (sol 2) ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı (sağda), Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Marketing Summit etkinliğine katıldı.

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