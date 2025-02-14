2034 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'da Alkol Yasağı Uygulanacak

2034 FIFA Dünya Kupası'nda Alkol Yasağı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bu karar, Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud tarafından açıklandı.

Büyükelçinin Açıklamaları

Al Saud, İngiliz LBC radyosuna verdiği demeçte, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Alkol Satışı ile İlgili Detaylar

2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı yapılmış olmasına rağmen, Suudi Arabistan'da 2034 FIFA Dünya Kupası süresince otel, restoran veya stadyumlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceği kesinleşmiştir.