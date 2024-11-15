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21 Yılını Engelli Basketbola Adamış Şanlıurfalı Bekir Solmaz

45 yaşındaki Bekir Solmaz, 21 yıldır Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor için mücadele ediyor ve genç sporculara ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:39
21 Yılını Engelli Basketbola Adamış Şanlıurfalı Bekir Solmaz

Şanlıurfalı Engelli Basketbolcu Bekir Solmaz'ın 21 Yılı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 45 yaşındaki yıldızı Bekir Solmaz, 21 yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye basketbolu için mücadele veriyor. Solmaz, takımının en önemli isimlerinden biri haline gelirken, basketbol serüvenine 2003 yılında antrenör Serdar Yıldırım ile tanışarak ilk adımını attı.

Basketbolun Hayatına Katkıları

Sporun kendisine kattığı değerleri vurgulayan Solmaz, “Spor bana çok şey kazandırdı. Türkiye'nin birçok kentini ve Almanya'yı gördüm, farklı insanlarla tanıştım ve iş sahibi oldum,” dedi. Yaşadığı zorlukların üstesinden gelerek, basketbola olan sevgisiyle mücadele ettiğini ifade eden Solmaz, “Evimle antrenman yaptığım salon arasının yaklaşık 7 kilometre olduğunu düşünün. Her gün bu mesafeyi yürüyerek kat etmem gereken günler oldu,” diye ekledi.

Gençlere Örnek Olma Hedefi

Engelli gençleri spora kazandırma çabasını sürdüren Solmaz, “Sporun yaşı yok. Ben bu sporu her gün daha fazla yapmak istiyorum. Gençler için örnek olmaya çalışıyorum,” diyerek spor hayatını sürdürmek için kararlılığını belirtti.

Takım Hedefleri ve Antrenör Yıldırım’ın Görüşleri

Bu sezon için ligde kalma ve play-off oynama hedefleri olduğunu belirten Solmaz, güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını ifade etti. Antrenör Serdar Yıldırım ise Bekir'in 21 yıllık katkısının, genç sporcular için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Bekir, her takımın sahip olmak istediği bir sporcu. Onun disiplin ve azmi, gençlerimiz için örnek teşkil ediyor,” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 45...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 45 yaşındaki oyuncusu Bekir Solmaz (fotoğrafta), 21 yıldır takımının başarısı için mücadele veriyor. Bekir Solmaz, takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 45...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 45 yaşındaki oyuncusu Bekir Solmaz (fotoğrafta), 21 yıldır takımının başarısı için mücadele veriyor. Bekir Solmaz, takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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