22. Balaban-Theory 3 Bant Bilardo Turnuvası Başlıyor

22. Balaban-Theory 3 Bant Bilardo Turnuvası İstanbul'da

3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 22. Balaban-Theory handikaplı 3 bant bilardo turnuvası, İstanbul Bahçelievler'deki BilardoMax'ta düzenlenecek.

Ünlü Bilardocular Bir Araya Geliyor

Bu yılki organizasyonda, 12 dünya, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ünlü Belçikalı bilardocu Frederic Caudron da mücadele edecek. Turnuvada ayrıca, 3 bant bilardo camiasının öncülerinden Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir, Dünya Kupası birincisi Adnan Yüksel, genç yetenek Burak Haşhaş, eski milli futbolcu Tümer Metin ve popüler sanatçı Baha gibi isimler de yer alacak.

Ücretsiz Katılım ve İzleme İmkanı

Bilardoseverler, söz konusu turnuvayı yerinde izleme fırsatına sahip olmanın yanı sıra, etkinliğe ücretsiz katılabilecekler. Geçen yılki organizasyonda, tüm zamanların en büyük 3 bant bilardo oyuncusu olarak tanınan 86 yaşındaki Raymond Ceulemans da sahne almıştı.