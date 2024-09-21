23. Boğaziçi Kupası, Boğaz Yarışı ile Devam Ediyor

23. Boğaziçi Kupası Devam Ediyor

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen

23. Boğaziçi Kupası, Boğaz Yarışı ile heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Yarışın Detayları

Organizasyonun ikinci gününde, yüzlerce yelkenli ekip, Galatasaray Adası'ndan start aldı. Yarışçıların, Dolmabahçe, Beykoz, Ahırkapı ve Kalamış rotasında sürdürdükleri mücadele, Çırağan Sarayı önünde son buldu.

Son Yarışa Doğru

Boğaz Yarışı'nın ardından, gözler yarın Caddebostan açıklarında yapılacak final yarışına çevrildi. Bu mücadele ile birlikte, 23. Boğaziçi Kupası'nın şampiyonu belirlenmiş olacak.

Temanın Anlamı

Bu yıl ki yarışın teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası, mimarisi, doğal atmosferi ve rüzgarları, tiyatro sahnesine dönüşerek katılımcılara büyüleyici bir görsel şölen sunmayı hedefliyor.