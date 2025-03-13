23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Milli Sporcular Bronz İçin Mücadele Edecek

Azat Sarıyar ve Muhittin Emre Helvacı, yarı finalde kaybettikleri maç sonrası bronz madalya için mindere çıkacak.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:38
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Milli Sporcular Bronz İçin Mücadele Edecek

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli Mücadele

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçiler Azat Sarıyar ve Muhittin Emre Helvacı, grekoromen stil yarı final maçlarını kaybetti.

Yarı Finalde Üzücü Sonuçlar

Grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Azat Sarıyar, sırasıyla Moldovalı Pavel Denisenco, Danimarkalı William Reenberg ve Fransa'dan Yanis Driss Guendez Nifri'yi geride bıraktı. Ancak yarı finalde Gürcü Anrik Hozrevanidze'ye mağlup olarak final şansını kaybetti.

Benzer bir durum, grekoromen stil 97 kiloda yarışan Muhittin Emre Helvacı için de yaşandı. Helvacı, Moldovalı Roman Balchivschii ve Ermeni Harutyun Kirakosyan'ı yenerken, yarı finalde Ukraynalı Yehor Yakushenko'ya kaybetti.

Bronz Madalya İçin Son Şans

Her iki güreşçi de yarın bronz madalya için mindere çıkacaklar. Ayrıca, grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars da bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etmek için repesajda sahne alacak.

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