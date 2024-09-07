23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başarıyla Gerçekleşti

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi ve katılımcılardan tam not aldı. Şampiyonanın düzenleme komitesi başkanı Nesim İba, organizasyon hakkında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Şampiyona ve Parkur Hakkında Değerlendirmeler

(...) "Parkurun eşitlikçi ve adil olduğu, sporcuların daha önce böyle bir parkur deneyimlemediği belirtildi. Meriç Nehri'nin batıdan doğuya uzanması ve çevresindeki ağaçlarla birlikte yan rüzgarları almaması, katılımcılar açısından büyük avantaj sağlıyor" dedi. Özellikle yarış parkurunun boyutları, 10 kulvarı ve profesyonel tesis olanaklarının katılımcılar tarafından beğenilmesi dikkat çekti.

Balkan Kürek Şampiyonası Yolda

İba ayrıca, önümüzdeki hafta Meriç Nehri'nde Balkan Kürek Şampiyonası’nın da yapılacağını duyurarak heyecan verici gelişmeleri paylaştı.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, yarışların gerçekleştirildiği Meriç Nehri'ndeki parkurun sporcu, antrenörler ve izleyicilerden tam not aldığını söyledi.