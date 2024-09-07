Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başarıyla Gerçekleşti

Meriç Nehri'nde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası katılımcılardan tam puan aldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:18
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başarıyla Gerçekleşti

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası, Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi ve katılımcılardan tam not aldı. Şampiyonanın düzenleme komitesi başkanı Nesim İba, organizasyon hakkında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Şampiyona ve Parkur Hakkında Değerlendirmeler

(...) "Parkurun eşitlikçi ve adil olduğu, sporcuların daha önce böyle bir parkur deneyimlemediği belirtildi. Meriç Nehri'nin batıdan doğuya uzanması ve çevresindeki ağaçlarla birlikte yan rüzgarları almaması, katılımcılar açısından büyük avantaj sağlıyor" dedi. Özellikle yarış parkurunun boyutları, 10 kulvarı ve profesyonel tesis olanaklarının katılımcılar tarafından beğenilmesi dikkat çekti.

Balkan Kürek Şampiyonası Yolda

İba ayrıca, önümüzdeki hafta Meriç Nehri'nde Balkan Kürek Şampiyonası’nın da yapılacağını duyurarak heyecan verici gelişmeleri paylaştı.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, yarışların...

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, yarışların gerçekleştirildiği Meriç Nehri'ndeki parkurun sporcu, antrenörler ve izleyicilerden tam not aldığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları