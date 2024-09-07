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23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen şampiyonada Türkiye, finale kalan sporcu sayısıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:47
23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Zafere Giden Yol

Edirne'deki Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları sona erdi. Organizasyonda 28 ülkeden gelen 600 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kürek Milli Takımı'nın Başarısı

Kürek Milli Takımı, tarihteki en fazla katılım gösteren takım olma özelliği taşıyarak 12 farklı kategoride 35 sporcuyla yer aldı. Takımın tüm sporcuları, 10 kategoride finale yükselmeyi başarırken, diğer iki kategorideki sporcular da yarın final yarışmalarıyla mücadele edecek. Başantrenör Sonat Doğan'ın Açıklamaları

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, "Bu organizasyona yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. İlk gün sonunda elde ettiğimiz başarılar bizi oldukça memnun etti. 12 kategorinin 10'unda A finale kalma garantisini elde ettik. Yalnızca yarın sabahki iki yarı final yarışında daha başarı sağlarsak, bu şampiyonada bir ilki başarmış olacağız," dedi.

Doğan, aynı zamanda, "Hedefimiz en çok sayıda madalya kazanmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve bayrağımızı göndere çekettirmektir," ifadelerini kullandı. Meriç Nehri'ndeki parkurun katılımcılar tarafından beğenildiğini vurgulayan Doğan, bu özel parkura sahip olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Final Yarışları ve Madalya Töreni

Şampiyonanın final yarışı ile madalya töreninin yarın düzenleneceği bildirildi. Tüm gözler bu önemli etkinliğe çevrildi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek...

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi. Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, açıklamada bulundu.

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