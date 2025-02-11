23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Sivas, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adıyla anılıyor.

Yaklaşık 500 sporcunün katılımıyla gerçekleşen bu önemli şampiyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcularla dolup taşıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi yarın gerçekleştirilecek.

Kategoriler ve Ödül Töreni

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonanın, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona ermesi planlanıyor. Tüm gözler, genç yeteneklerin performans sergileyeceği bu heyecan dolu organizasyonda.

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.