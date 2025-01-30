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23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Gerçekleşecek

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Ahmet Turan Durman anısına Sivas'ta 11-15 Şubat'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:00
23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Gerçekleşecek

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başlıyor

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamalarına göre, bu sene şampiyonanın adı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın anısına verildi.

Güreş Müsabakaları Taha Akgül Spor Salonu'nda

Şampiyona, Sivas'taki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar, erkekler serbest stil kategorisinde 11-13 Şubat tarihlerinde; grekoromen stil müsabakaları ise 13-15 Şubat arasındaki tarihlerde yapılacak. Kadın güreşçiler ise 15 Şubat'ta ringe çıkacak.

Bu önemli organizasyona katılım sağlayacak tüm sporculara başarılar dileriz.

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