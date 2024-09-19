24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası: Mersin ve TOFAŞ Finale Yükseldi

24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Başladı

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Açılış Maçında Mersin Spor Galip Geldi

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Mersin Spor ile Bursaspor Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Zorlu geçen bu mücadelede Mersin Spor, rakibini 97-93 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

TOFAŞ Darüşşafaka Lassa’yı Geçerek Finale Yükseldi

Günün diğer karşılaşmasında ise TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. TOFAŞ, bu üstün mücadelesinde rakibini 107-92'lik skorla geçmeyi başardı.

Final Maçları

24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın finali 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Mersin Spor ile TOFAŞ, şampiyonluk için mücadele ederken, Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa üçüncülük için karşı karşıya gelecek.