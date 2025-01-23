24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası Başlıyor: Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Sırbistan Yarışacak

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası Yarın Başlıyor
Basketbol tutkunları için heyecan dolu günler kapıda! Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarın başlayacak olan 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda sahne alacak. Turnuva, Basketbol Gelişim Merkezi A Blok'ta 26 Ocak'a kadar devam edecek.
Bu yılki turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Sırbistan 16 yaş altı milli takımları da katılacak. Genç basketbolcuların yeteneklerini sergileyeceği bu organizasyon, gelecek yıldızları keşfetme fırsatı sunuyor.
Turnuva Programı
24 Ocak Cuma:
- 17.00 Sırbistan-Gürcistan
- 19.00 Türkiye-Romanya
25 Ocak Cumartesi:
- 17.00 Romanya-Sırbistan
- 19.00 Gürcistan-Türkiye
26 Ocak Pazar:
- 13.00 Türkiye-Sırbistan
- 15.00 Romanya-Gürcistan
Tüm basketbolseverler, genç sporcuların mücadelesini desteklemek için davetlidir!