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24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası Başlıyor: Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Sırbistan Yarışacak

Yarın başlayacak 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Sırbistan 16 yaş altı takımları mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:50
24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası Başlıyor: Türkiye, Gürcistan, Romanya ve Sırbistan Yarışacak

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası Yarın Başlıyor

Basketbol tutkunları için heyecan dolu günler kapıda! Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarın başlayacak olan 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda sahne alacak. Turnuva, Basketbol Gelişim Merkezi A Blok'ta 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Bu yılki turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Sırbistan 16 yaş altı milli takımları da katılacak. Genç basketbolcuların yeteneklerini sergileyeceği bu organizasyon, gelecek yıldızları keşfetme fırsatı sunuyor.

Turnuva Programı

24 Ocak Cuma:

  • 17.00 Sırbistan-Gürcistan
  • 19.00 Türkiye-Romanya

25 Ocak Cumartesi:

  • 17.00 Romanya-Sırbistan
  • 19.00 Gürcistan-Türkiye

26 Ocak Pazar:

  • 13.00 Türkiye-Sırbistan
  • 15.00 Romanya-Gürcistan

Tüm basketbolseverler, genç sporcuların mücadelesini desteklemek için davetlidir!

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