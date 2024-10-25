24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle katılımcılara keyifli anlar sunmaya devam ediyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen bu etkinliğin üçüncü gününde, izleyiciler base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerinin tadını çıkardılar.

Akrobasi Pilotlarının Gösterisi Büyük İlgi Görüyor

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, akrobasi pilotlarının gökyüzündeki gösterileri oldu. Aksiyon kameralarına yansıyan bu heyecan dolu anlar, izleyenlere adrenalin dolu bir deneyim sundu.

Güvenli İniş ve Kurtarma Operasyonu

Akrobasi pilotlarından bazıları, yedek paraşütlerini açarak denize iniş gerçekleştirdi. Pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde sunulan base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde sunulan base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.