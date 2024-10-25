DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,1 0,12%
ALTIN
3.018,56 -0,28%
BITCOIN
2.324.324,04 0,63%

24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Fethiye'de devam eden festivalde akrobasi ve uçuş gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:25
24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle katılımcılara keyifli anlar sunmaya devam ediyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen bu etkinliğin üçüncü gününde, izleyiciler base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerinin tadını çıkardılar.

Akrobasi Pilotlarının Gösterisi Büyük İlgi Görüyor

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, akrobasi pilotlarının gökyüzündeki gösterileri oldu. Aksiyon kameralarına yansıyan bu heyecan dolu anlar, izleyenlere adrenalin dolu bir deneyim sundu.

Güvenli İniş ve Kurtarma Operasyonu

Akrobasi pilotlarından bazıları, yedek paraşütlerini açarak denize iniş gerçekleştirdi. Pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde sunulan base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor. Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde sunulan base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
2
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a Geçmiş Olsun Ziyareti
3
Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
4
24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde Heyecan Doruğa Ulaşıyor
5
Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası Yarın Başlayacak
6
DIGIDARTS Projesi Türkiye Seçmeleri Başlıyor
7
Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Sona Eriyor Mu?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu