25. Uluslararası Arena AquaChallenge Marmaris'te başladı

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Şampiyonaya 9 ile 82 yaş aralığında yaklaşık 2 bin kadın ve erkek yüzücü katıldı.

Skoda Day: Skoda 3K start aldı

Martı Hotels'in ev sahipliğindeki şampiyonanın Skoda Day etkinliğinde, İçmeler Mahallesi'nde özel oluşturulan parkurda düzenlenen Skoda 3K Açık Su Yüzme yarışı 259 sporcunun katılımıyla start aldı. Yarışın startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi.

Dereceler ve hava koşulları

Güneşli bir havada ve durgun denizde gerçekleştirilen Skoda 3K'de erkeklerde Hasan Emre Musluoğlu, Polat Şimşek ve Eren Çelik; kadınlarda ise Hilal Zeyneb Saraç, Sesim Alpuğan ve Gülşah Günenç Eler dereceye girdi.

Organizasyonun önemi ve konuklar

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, '11 yıl önce Marmaris'te doğan ve Avrupa'nın en nitelikli şampiyonalarının başında gelen Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 25'incisini doğduğu denizde gerçekleştirdiklerini' belirtti. İklimin ve su sıcaklığının yüzme için ideal olduğu dönemde, güneşli bir havada organizasyonu düzenlediklerini vurguladı.

Demirel, onur konuğu olarak katılan ve '2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanı verilen, 3 olimpiyatta madalya sahibi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü Hollandalı Sharon Van Rouwendaal'ın sporcuları motive ettiğini; bugün AquaTolks söyleşi programında deneyimlerini paylaşacağını ve eğitimler vereceğini söyledi. Demirel, 'Açık su yüzme sporuna çok ilkler kazandırdık. Bu şampiyonada yaklaşık 2 bin sporcumuz kulaç atacak.' dedi.

Teşekkür ve program

Demirel, şampiyonanın sürdürülebilir hale gelmesinde katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Marmaris Kaymakamlığı ve destekçilere teşekkür etti.

Şampiyonanın ilk gününde Skoda Day kapsamında Skoda 3K ve Skoda 2K yarışları ile akşam düzenlenen Shell Gece Yüzme etkinliği gerçekleştirildi. 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, yarın 200M, Quick Sigorta 1K, Setur Marinas 5K ve Quick Sigorta Bayrak Yarışları ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı. AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel (fotoğraf) gazetecilere şampiyona hakkında bilgi verdi.