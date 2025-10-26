25. Uluslararası Arena AquaChallenge Silver Cup Marmaris Etabı Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün süren 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Silver Cup Marmaris etabı tamamlandı. Etkinlik, Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve koordinasyonunda düzenlendi.

Katılım ve ev sahibi

İçmeler Mahallesi'ndeki Martı Hotels'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Gürcistan, İngiltere, ABD, Azerbaycan, Avusturya ve Danimarka'dan, 9 ile 82 yaş arasında yaklaşık 2 bin yüzücü katıldı.

Açılış ve onur konukları

Etkinliğin son gününde ilk yarışın startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Netsel Marina Genel Müdürü Erkan Özatağ ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi. Şampiyonanın onur konuğu Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla birlikte kulaç attı.

Sharon Van Rouwendaal, 2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanına layık görülen; 3 olimpiyatta madalya sahibi ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü olarak, "AquaTalks" söyleşi programında deneyimlerini paylaştı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şampiyonada son derece başarılı yarışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yarış sonuçları

Organizasyonda "Quick 1K", "Skoda 2K" ve "Setur Marinas 5K" yarışlarında erkeklerde Eymen Utku Çavdar, kadınlarda ise Su İnal birinci oldu.

"Skoda 3K"de erkeklerde Omar Baraka, kadınlarda Su İnal üst sırada yer aldı.

"Skoda 3K Wetsuit"te erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer birinci oldu.

"Setur Marinas 5K Wetsuit" yarışında da erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırayı paylaştı.

