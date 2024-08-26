290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk'ün Zaferi

290. Tarihi Çardak Güreşleri Sonuçlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk elde etti.

Dua ve Anma Törenleri

Etkinlik öncesinde, Gazi Süleyman Paşa'nın mezarına dua edildi. Ardından, Çardak Meydanı’nda yer alan Atatürk büstüne Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç tarafından çelenk sunuldu.

Şölene Katılım Yoğundu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş alanına geçti.

Başkan Semerci'den Teşekkür

Güreşler hakkında konuşan Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, "Bu yıl 290. kez düzenleniyoruz. Başta İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Katılımcı ve İzleyici Sayısı Yüksek

Toplamda 400 güreşçi ve 35 başpehlivanın katıldığı bu muhteşem organizasyonu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz gibi isimler de izleyerek desteklerini gösterdiler. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli de etkinlikte yer aldı.