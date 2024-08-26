Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk'ün Zaferi

Feyzullah Aktürk, 290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 20:53
290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk'ün Zaferi

290. Tarihi Çardak Güreşleri Sonuçlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Feyzullah Aktürk elde etti.

Dua ve Anma Törenleri

Etkinlik öncesinde, Gazi Süleyman Paşa'nın mezarına dua edildi. Ardından, Çardak Meydanı’nda yer alan Atatürk büstüne Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç tarafından çelenk sunuldu.

Şölene Katılım Yoğundu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş alanına geçti.

Başkan Semerci'den Teşekkür

Güreşler hakkında konuşan Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, "Bu yıl 290. kez düzenleniyoruz. Başta İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Katılımcı ve İzleyici Sayısı Yüksek

Toplamda 400 güreşçi ve 35 başpehlivanın katıldığı bu muhteşem organizasyonu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz gibi isimler de izleyerek desteklerini gösterdiler. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli de etkinlikte yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!