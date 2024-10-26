3. Lig'de Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig 8. Hafta Güncellemeleri
Ligde 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ekipleri, 8. haftayı lider tamamladı.
Gruplar ve Puan Durumları
1. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|Karşıyaka
|8
|7
|1
|0
|21
|22
|Bursaspor
|8
|6
|2
|0
|15
|20
|Silifke Belediye Spor
|8
|5
|2
|1
|6
|17
|Belediye Kütahyaspor
|8
|5
|1
|2
|8
|15
2. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|Silivrispor
|8
|6
|2
|0
|15
|19
|Uşak Spor A.Ş.
|8
|5
|1
|2
|6
|16
|Muğlaspor Kulübü
|8
|4
|3
|1
|6
|15
|Balıkesirspor
|8
|3
|2
|3
|5
|15
3. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
|8
|5
|2
|1
|12
|17
|Aliağa Futbol A.Ş.
|8
|3
|2
|3
|3
|11
|52 Orduspor FK
|8
|2
|3
|3
|-1
|9
|Ayvalıkgücü Belediyespor
|8
|2
|3
|3
|-1
|9
4. Grup
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|Sebat Gençlik Spor
|8
|6
|1
|1
|11
|19
|Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.
|8
|6
|1
|1
|10
|19
|Mardin 1969 Spor
|8
|5
|3
|0
|8
|18
|Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor
|8
|5
|2
|1
|8
|17
Bütün takımlara mücadelelerinde başarılar dileriz!