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3. Lig'de Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 8. hafta sonuçları itibarıyla lider takımlar belirlendi. İşte grup sıralamaları.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:23
3. Lig'de Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig 8. Hafta Güncellemeleri

Ligde 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ekipleri, 8. haftayı lider tamamladı.

Gruplar ve Puan Durumları

1. Grup

Takım O G B M AV P
Karşıyaka87102122
Bursaspor86201520
Silifke Belediye Spor8521617
Belediye Kütahyaspor8512815

2. Grup

Takım O G B M AV P
Silivrispor86201519
Uşak Spor A.Ş.8512616
Muğlaspor Kulübü8431615
Balıkesirspor8323515

3. Grup

Takım O G B M AV P
Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü85211217
Aliağa Futbol A.Ş.8323311
52 Orduspor FK8233-19
Ayvalıkgücü Belediyespor8233-19

4. Grup

Takım O G B M AV P
Sebat Gençlik Spor86111119
Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.86111019
Mardin 1969 Spor8530818
Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor8521817

Bütün takımlara mücadelelerinde başarılar dileriz!

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