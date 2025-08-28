DOLAR
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun İkinci Etabı Ladik'te

Samsun'da düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Ladik'te başladı; 23 ülkeden 109 sporcu 131,8 km'lik parkurda yarışıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:45
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun ikinci etabı Ladik ilçesinde devam etti.

Start ve Katılımcılar

Ambarköy Açık Hava Müzesi önünde toplanan 23 ülkeden 109 sporcu, ikinci etap öncesinde son hazırlıklarını yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın verdiği start ile yarış başladı.

Rota ve Mesafe

Bisikletçiler, 131,8 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirerek Havza'dan geçip Vezirköprü ilçesine ulaşacak.

Protokol ve İzleyiciler

Etkinliğe Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kaymakamı Muhammet Özbalta, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, Ladik Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Salurlu, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Finis Hedefi

Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramında Tütün İskelesi'nde sona erecek.

