3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun İkinci Etabı Ladik'te
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turunun ikinci etabı Ladik ilçesinde devam etti.
Start ve Katılımcılar
Ambarköy Açık Hava Müzesi önünde toplanan 23 ülkeden 109 sporcu, ikinci etap öncesinde son hazırlıklarını yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın verdiği start ile yarış başladı.
Rota ve Mesafe
Bisikletçiler, 131,8 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirerek Havza'dan geçip Vezirköprü ilçesine ulaşacak.
Protokol ve İzleyiciler
Etkinliğe Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kaymakamı Muhammet Özbalta, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, Ladik Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Salurlu, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Finis Hedefi
Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramında Tütün İskelesi'nde sona erecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Ladik ilçesinde devam etti.