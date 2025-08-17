DOLAR
3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hasan Dağı'nda Başladı

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Aksaray Hasan Dağı'nda başladı; 35 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:59
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları, Hasan Dağı'nda start aldı. Organizasyona 35 ülkeden 150 paraşüt sporcusu katılıyor.

Uluslararası Temsil ve Destek Mesajları

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, otelde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların spor açısından önemine vurgu yaptı ve yerel yönetimlerin desteğinin faaliyetlerin değerini artırdığını belirterek, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Yerel Yetkililerden Hoş Geldiniz Mesajı

Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, sporcuları Aksaray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kılınçkaya, katılımcıların kentin tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık edeceklerini belirterek, "Sizler, Aksaray'ın tanıtımında büyük bir rol oynayacak tanıtım elçilerisiniz. Valilik olarak, sosyal, kültürel, sportif ve akademik her türlü etkinliğe desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Programa ayrıca Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, Belediye Başkan Vekili Yakup Petek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da katıldı.

Yarışlar, Hasan Dağı'ndaki parkurlarda gerçekleştirilecek mücadelelerle devam edecek olup, organizasyon 23 Ağustos'a kadar sürecek.

