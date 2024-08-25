31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Mustafa Doğan Özkaya Oldu

31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Heyecan Dorukta

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık mücadelesi ile adından söz ettirdi. Etkinlikte, 72'si başpehlivan toplam 980 güreşçi yer aldı.

Mustafa Doğan Özkaya Şampiyonluk Kazandı

Finalde Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Mustafa Doğan Özkaya, başpehlivanlık unvanını elde etti. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de, Özkaya'yı tebrik etti.

Organizasyon ve Katılımcılar

Güreşlere halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akdenizli, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Sporcular kıyasıya mücadele etti." ifadelerini kullandı. Başpehlivan Özkaya ise, sezonun başlangıcının kötü geçtiğini ancak Yayla Seki'de durumu düzeltme çabasına girdiğini söyledi.

Güreş Ağalığını Kazanan İsim

Bu yılki güreş ağalığını 6 milyon 48 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Şaban Karaşal kazandı. Etkinliği, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş gibi birçok önemli isim takip etti.