Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Mustafa Doğan Özkaya Oldu

Muğla'da düzenlenen 31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Doğan Özkaya başpehlivanlık unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:30
31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Mustafa Doğan Özkaya Oldu

31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Heyecan Dorukta

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık mücadelesi ile adından söz ettirdi. Etkinlikte, 72'si başpehlivan toplam 980 güreşçi yer aldı.

Mustafa Doğan Özkaya Şampiyonluk Kazandı

Finalde Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Mustafa Doğan Özkaya, başpehlivanlık unvanını elde etti. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de, Özkaya'yı tebrik etti.

Organizasyon ve Katılımcılar

Güreşlere halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akdenizli, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Sporcular kıyasıya mücadele etti." ifadelerini kullandı. Başpehlivan Özkaya ise, sezonun başlangıcının kötü geçtiğini ancak Yayla Seki'de durumu düzeltme çabasına girdiğini söyledi.

Güreş Ağalığını Kazanan İsim

Bu yılki güreş ağalığını 6 milyon 48 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Şaban Karaşal kazandı. Etkinliği, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş gibi birçok önemli isim takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!