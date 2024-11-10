33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri Tamamlandı

Düzce'de 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri Sona Erdi

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından organize edilen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi. Etkinlik, Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirildi ve Türkiye'nin dört bir yanından 200 araç ile 400 sporcu katıldı.

Adrenalin Dolu Yarışlar

Yarışların son günü, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmek için kıyasıya mücadele etti. Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma çabalarını büyük bir heyecanla izlediler.

Heyecan Verici Anlar

Etkinliğe Bursa'dan katılan Cihangir Aydın’ın kullandığı araç, Mehti Çelik’in yardımcı pilotluğunda büyük bir heyecan yaşattı. Araç, çamur ve su havuzuna girdiğinde üç takla atarak lastiklerinin üzerine düştü. Yarışmacılar bu talihsizliğe rağmen parkura kaldıkları yerden devam etti.

Organizasyonun Başarısı ve Gelecek Planları

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki mücadelelerin oldukça keyifli geçtiğini ve adrenalinin dorukta olduğunu belirtti. İzleyicilerin coşkusundan memnun kaldığını ifade eden Albayrak, “Kampla başlayan etkinliğimizde buraya gelenler büyük keyif aldı,” dedi.

Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ise, organizasyonun karavan turizmi açısından da keyifli hale geldiğini vurguladı ve ilerleyen günlerde bu tür etkinliklere devam edeceklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.