34. Alanya Triatlon Yarışları Sona Erdi: Paratriatlon ve Yaş Grupları Sonuçları

34. Alanya Triatlon Yarışları Galip Dere Plajı'nda tamamlandı; Paratriatlon Dünya Kupası ve Yaş Grupları Türkiye Finali sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 19:53
34. Alanya Triatlon Yarışları Galip Dere Plajı'nda sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları, Galip Dere Plajı'nda tamamlandı. Organizasyonun son gününde Yaş Grupları Türkiye Finali ile Paratriatlon Dünya Kupası müsabakaları yapıldı.

Etaplar ve parkurlar

Yaş gruplarında sporcular 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarını tamamlarken; Paratriatlon Dünya Kupası'nda yarışan sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu parkurlarını geçtiler.

Paratriatlon Dünya Kupası sonuçları

Erkeklerde; PTWC kategorisinde bireysel yarışan Semen Radaev, PTS2'de Japonya'dan Kenshiro Nakayama, PTS3'te İtalya'dan Fabrizio Suarato, PTS4'te Fransa'dan Gregoire Berthon, PTS5'te bireysel yarışmacı Aleksandr Konyshev ve PTVI'de Polonya'dan Lukasz Wietecki birinciliği elde etti.

Kadınlarda; PTS2'de Belçika'dan Gitte Welslau, PTS3'te İtalya'dan Serena Banzato, PTS4'te Kübra Dere, PTS5'te Birleşik Krallık'tan Lauren Steadman ve PTVI'da Fransa'dan Fanny Bourdelas birincilik kürsüsüne çıktı.

Yaş Grupları Türkiye Finali sonuçları

Erkekler kategorisinde dereceye girenler şunlar oldu: 20-24'te Arif Onur Saka, 25-29'da Doğukan Bayramoğlu, 30-34'te Aleksandr Variukhin, 35-39'da Barış İlhan, 40-44'te Alper Deniz, 45-49'da Harun Arman, 50-54'te Ahmet Melih Yavaş, 55-59'da Murat Kırdı, 60-64'te Mehmet Akarcalı, 65-69'da Nihat Topuz, 70-74'te Fikret Akay ve 75-79'da Werner Ammann.

Kadınlarda ise 20-24'te İlkim Ardıç, 30-34'te Ece Calp, 35-39'da Dana Rakhimbekova, 40-44'te Özlem Özgün, 45-49'da Cemile Aksu Algan, 50-54'te Eleonora Semenovskaia ve 55-59'da Tülay Tez Çakır birincilikleri paylaştı.

Ödül töreni

Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri, belediye ve federasyon yetkililerince takdim edildi. Tören, organizasyonun başarılı kapanışını pekiştirdi.

