34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, 13-15 Aralık'ta İstanbul'da

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu önemli şampiyonaya Başakşehir Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Kategoriler ve Organizasyon

Turnuva, minikler-yıldızlar, ümitler-gençler, büyükler, veteranlar ve işitme engelliler kategorilerinde gerçekleştirilecek. Büyüklüğü ve çeşitliliği ile dikkat çekecek olan bu organizasyon, karate tutkunlarının merakla beklediği etkinlikler arasında yer alıyor.

Katılımcılar, bu turnuvada yeteneklerini sergileme fırsatına sahip olacaklar. Sporcuların mücadele edeceği bu prestijli turnuva, karate camiasında önemli bir yere sahip.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.