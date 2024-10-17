35. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası Başlıyor

35. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim'de Başlıyor

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris'te, bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Yarış Haftası, 26 Ekim tarihinde start alacak ve 1 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Yarışa Katılan Ülkeler ve Yelkenciler

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu prestijli etkinlik, Doğu Akdeniz bölgesinin en kalabalık katılımlı yelkenli yat yarışı olma özelliğini koruyor.

Yarış haftası, şu ana kadar yaklaşık 30 farklı ülkeden binlerce yelkenciyi misafir etti. Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra toplamda 16 ülkeden yaklaşık 1000 yelkenci, 110 tekne ile etkinliğe katılacak.

Yelken tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlik, hem yarış hem de dostluk atmosferiyle katılımcılara unutulmaz anlar sunmayı hedefliyor.