35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın Üçüncü Günü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları, "Coğrafi Rota" adı altında gerçekleşti. Yatlar, açık denizde heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.
Yarışlara Yoğun İlgi
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen etkinlikte, dünya genelinden 104 yelkenli yat ve yaklaşık 1000 sporcu yer aldı. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta katıldı.
Açık Deniz Mücadelesi
Üçüncü gün yarışları, Netsel Marina'dan hareket eden yatların, Başhakem Ezgi Kalaycı yönetiminde rüzgar koşullarına göre start almasıyla başladı. Yarışların parkuru, Kızılada açıklarından dönüş yaparak sona erdi. IRC ve IRCCHR sınıflarındaki yatlar, uzun rotalı mücadeleleri ile gece geç saatlere kadar yarıştı.
Kupalar Sahiplerini Bulacak
İki ayrı grup ve on sınıfta gerçekleşen yarışlarda, başarılı yelkenciler kupalarını bu akşam Netsel Marina'da düzenlenecek ödül töreninde alacaklar. Yarışlarda dereceye giren yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:
- IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov
- IRC2: Wings Racing - Fırat Şahin
- IRC3: St.Anna - Vlas Kadetov
- IRC4: Bogatyr - Igor Rytov
- IRC5: Zacapa - Selim Kakış
- IRC6: VMG Sail On - Doğukan Kandemir
- IRCCHR1: Aldebaran - İlya Strakh
- IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov
- IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov
- IRCCHR4: Ekinoks - Valentin Nikolov
35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın son günü, tarihi ve heyecan dolu anlara tanıklık edecek.