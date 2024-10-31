35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın Üçüncü Günü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları, "Coğrafi Rota" adı altında gerçekleşti. Yatlar, açık denizde heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Yarışlara Yoğun İlgi

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen etkinlikte, dünya genelinden 104 yelkenli yat ve yaklaşık 1000 sporcu yer aldı. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta katıldı.

Açık Deniz Mücadelesi

Üçüncü gün yarışları, Netsel Marina'dan hareket eden yatların, Başhakem Ezgi Kalaycı yönetiminde rüzgar koşullarına göre start almasıyla başladı. Yarışların parkuru, Kızılada açıklarından dönüş yaparak sona erdi. IRC ve IRCCHR sınıflarındaki yatlar, uzun rotalı mücadeleleri ile gece geç saatlere kadar yarıştı.

Kupalar Sahiplerini Bulacak

İki ayrı grup ve on sınıfta gerçekleşen yarışlarda, başarılı yelkenciler kupalarını bu akşam Netsel Marina'da düzenlenecek ödül töreninde alacaklar. Yarışlarda dereceye giren yatlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

IRC1: Tavatuy - Pavel Kuznetsov

Tavatuy - Pavel Kuznetsov IRC2: Wings Racing - Fırat Şahin

Wings Racing - Fırat Şahin IRC3: St.Anna - Vlas Kadetov

St.Anna - Vlas Kadetov IRC4: Bogatyr - Igor Rytov

Bogatyr - Igor Rytov IRC5: Zacapa - Selim Kakış

Zacapa - Selim Kakış IRC6: VMG Sail On - Doğukan Kandemir

VMG Sail On - Doğukan Kandemir IRCCHR1: Aldebaran - İlya Strakh

Aldebaran - İlya Strakh IRCCHR2: Capella II - Dmitry Komarov

Capella II - Dmitry Komarov IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov

Before Sunrise - Andrei Morozov IRCCHR4: Ekinoks - Valentin Nikolov

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın son günü, tarihi ve heyecan dolu anlara tanıklık edecek.