36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 25 Ağustos’ta

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayacak.

Katılımcılar ve Detaylar

Bu yılki yarışa, 1,967 erkek ve 869 kadın olmak üzere toplam 2,836 yüzücü katılacak. Yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.

Tarihteki İlk Yarış

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ilk kez 23 Temmuz 1989'da yalnızca 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ise yarış sonuçları oldukça heyecan vericiydi; kadınlar kategorisinde Burcunaz Narin ve erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç birinci olarak öne çıkmışlardı.