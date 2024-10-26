36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı

Bodrum'da düzenlenen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup, ödül töreniyle tamamlandı. Yarışlar yerli ve yabancı 150 tekne ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:39
36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı

36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 36.'sı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi. Yarışlar, 21-26 Ekim tarihleri arasında Bodrum ile Milas’ın çeşitli koylarında gerçekleştirildi.

Bu yıl, yerli ve yabancı yelkencilerin katılımıyla 150’ye yakın tekne ile toplamda 2000’in üzerinde kişi mavi sularda yelken açtı. Yarışlar Bodrum limanından başlayarak, Karaada, Çökertme ve Kissebükü gibi birçok güzel koyda devam etti.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Ödül töreni, ilçedeki bir gece kulübünde düzenlendi. Törene katılanlar arasında Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, ve Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal gibi önemli isimler yer aldı.

Yarışların genel klasmanında, birinciliği "Gara Poşet" teknesi elde ederken, "Gargantua" ikinci, "Maximiles Black STS Bodrum" teknesi ise üçüncü oldu. Ayrıca, 12 mil en hızlısı kategorisinde "Sallyna", Challenge Cup'ta "Daima", Cruiser’da ise "Anadolu Hayat Emeklilik Pupa" teknesi birinci sırayı aldı.

Gecede dereceye giren yelkencilere ödülleri takdim edildi.

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