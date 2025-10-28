36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası: İkinci Gün Tamamlandı

Muğla Marmaris'te düzenlenen 36. Uluslararası Yarış Haftası'nda 21 ülkeden 113 yat ve 1100 yelkenciyle ikinci gün körfez yarışları yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:38
36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda İkinci Günün Ardından

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci günü, koy içinde gerçekleştirilen yarışlarla tamamlandı.

Uluslararası Katılım ve Organizasyon

Etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenleniyor. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda dahil olmak üzere toplam 21 ülkeden 113 yelkenli yat ve 1100 sporcu katıldı.

Günün Yarışları

Organizasyonun ikinci gününde yatlar, bağlı oldukları Netsel Marina'dan öğleden sonra hava muhalefeti nedeniyle sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde antrenman turları gerçekleştirdi. Başhakem Ezgi Kalaycı rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start verince yatlar finişe ulaşmak için yarıştı.

ORC sınıflarında yarışlar, ORC grubunda günü tek yarışla tamamlarken, ORCCHR grubunda hakem heyeti tarafından abondane (Startı verilen yarışın iptal edilmesi) kararı alındı.

Görsel Şölene Dönüşen Yarışlar

Balonlarını körfezde açan yatlar, rüzgarla süzülürken renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan çok sayıda vatandaş ve turist yarışları ilgiyle izledi. Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ikinci gün yarışlarında dereceye giren kaptanlara ve yelkencilere kupaları takdim edildi.

Günün Kazananları (MİYC Günü)

Organizasyonun 2. Yarış Günü'ndeki "MİYC Günü" kapsamında sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

ORC A: Brozex - Sergei Musihin

ORC B: Technonicol - Vlademir Niritin

ORC C: My Olga - Boris Gusev

ORC D: Ada Sailor - Ali Öztürk

ORC E: Enchantment Of Sakhalin - Oleg Nikolaychuk

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası - Deniz Fıcı

Kapanış ve Son Gün

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

