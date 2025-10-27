36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Netsel Marina Günü ile başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı. Etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) organize ediliyor.

Yarışlara Katılım ve Hazırlık

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda olmak üzere toplam 21 ülkeden 113 yelkenli yat ve 1100 yelkenci katılıyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifingin ardından hazırlıklarını tamamladı. İlk gün yatlar bağlı oldukları Netsel Marina'dan sıralı olarak ayrılarak filolarına göre körfezde antrenman turları attı ve uygun rüzgar koşullarını bekledi.

Yarışların Seyri ve İzleyici İlgi

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar 10 ayrı sınıfta mücadele etti. Körfezde yarışan ORC grubu yatlar iki yarış birden gerçekleştirirken, ORCCHR grubunda tek yarış körfez dışında yapıldı.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan gelen vatandaşlar ve turistler yarışları ilgiyle takip etti. Etkinlik alanında ilk günün yarışlarında dereceye giren kaptanlara ve yelkencilere kupaları takdim edildi.

İlk Gün Sonuçları

1. Yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin

ORC C: Buran-Alexey Moskvin

ORC D: Valentina-Viktor Zakharov

ORC E: Lettland-İgors Bukovskis

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

ORCCHR A: Juana-Dmitry Sudakov

ORCCHR B: Code-Andrey Parshikov

ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov

ORCCHR D: Before-Sunrise

2. Yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin

ORC C: St Anna-Mikhail Kadetov

ORC D: Valentina-Viktor Zakharov

ORC E: Pupa-Bartu Özsoy

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü ile sona erecek.

