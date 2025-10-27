36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Netsel Marina Günü ile başladı

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Netsel Marina Günü ile start aldı; 21 ülkeden 113 yelkenli yat ve 1100 yelkenci Marmaris Körfezi'nde yarışıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:31
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı. Etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) organize ediliyor.

Yarışlara Katılım ve Hazırlık

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda olmak üzere toplam 21 ülkeden 113 yelkenli yat ve 1100 yelkenci katılıyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifingin ardından hazırlıklarını tamamladı. İlk gün yatlar bağlı oldukları Netsel Marina'dan sıralı olarak ayrılarak filolarına göre körfezde antrenman turları attı ve uygun rüzgar koşullarını bekledi.

Yarışların Seyri ve İzleyici İlgi

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar 10 ayrı sınıfta mücadele etti. Körfezde yarışan ORC grubu yatlar iki yarış birden gerçekleştirirken, ORCCHR grubunda tek yarış körfez dışında yapıldı.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan gelen vatandaşlar ve turistler yarışları ilgiyle takip etti. Etkinlik alanında ilk günün yarışlarında dereceye giren kaptanlara ve yelkencilere kupaları takdim edildi.

İlk Gün Sonuçları

1. Yarış
ORC A: Brozex-Sergei Musihin
ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin
ORC C: Buran-Alexey Moskvin
ORC D: Valentina-Viktor Zakharov
ORC E: Lettland-İgors Bukovskis
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı
ORCCHR A: Juana-Dmitry Sudakov
ORCCHR B: Code-Andrey Parshikov
ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov
ORCCHR D: Before-Sunrise

2. Yarış
ORC A: Brozex-Sergei Musihin
ORC B: Technonicol-Vlademir Niritin
ORC C: St Anna-Mikhail Kadetov
ORC D: Valentina-Viktor Zakharov
ORC E: Pupa-Bartu Özsoy
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

