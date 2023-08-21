36 yaşındaki golcü Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu

Yeni sezon öncesinde şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Karşıyaka, transfer faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş gibi isimleri bünyesine katan yeşil-kırmızılılar, son olarak deneyimli golcü Adem Büyük'ü resmi olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Adem Büyük, futbol kariyeri boyunca Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım düzeyinde çeşitli maçlarda yer aldı.

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