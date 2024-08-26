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37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı 1244 Sporcu ile Başlıyor

Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yüzme yarışı, bini aşkın sporcuyu ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:25
37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı 1244 Sporcu ile Başlıyor

37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı

Bu yıl 37'ncisi düzenlenecek olan Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı, 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Yarış, bini aşkın sporcuyu bir araya getirecek.

Yarışa Katılan Sporcular

Çanakkale Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ali Güven Serçe, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yarışmamıza 1244 kayıtlı yüzücümüz var, bunun 250'si yabancı, geri kalanı ise 994 yerli sporcudur. Bu tür etkinlikler, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Önemi

Serçe, Çanakkale'nin manevi değerini vurgulayarak, "Zafer Bayramı zamanında bu etkinliği düzenlemek büyük bir gurur kaynağı. Yarışma, Çanakkale'miz için değerli bir tanıtım fırsatı sunuyor" dedi.

Güvenlik ve Destek

Yarış komodoru Soykan Özer, katılımcıların kayıtlı kitlerini 28-29 Ağustos'ta alacaklarını belirtti. Yarışlar sırasında 65 balıkçı teknesi ve çeşitli destek botlarıyla birlikte 33 hakem ve 16 cankurtaranın görev alacağını açıkladı.

Wilusa Tur'un Katkıları

Organizasyon ortaklarından Ahmet Çelik, spor etkinliklerinin şehrin tanıtımına yaptığı katkıya dikkat çekerek, "Bu tür organizasyonlar, sadece turizme değil, tüm sektörlere fayda sağlıyor. Rotary Kulübü'nün 37 yıllık tecrübesi ile etkinliği daha profesyonel hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

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