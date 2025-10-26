37. Maximiles Black The Bodrum Cup: Bodrum-Bodrum Etabı Tamamlandı

37. Maximiles Black The Bodrum Cup Bodrum-Bodrum Etabıyla Sona Erdi

37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Bodrum-Bodrum Anadolu Sigorta 100. Yıl etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Beş gün süren mücadele, kıyasıya yarışlara sahne oldu.

Son Gün: 15 Millik Parkurda Kıyasıya Yarış

Bodrum açıklarında gerçekleştirilen 5'inci ve son gün yarışlarının startında yelkenciler, 15 millik parkurda nefes kesen bir mücadele sergiledi. Farklı tipte teknelerin yer aldığı etapta ekipler, Bodrum'un "eşsiz" koyları ve doğasında yarıştı.

Genel Klasman ve Ödül Töreni

Beş günün ardından genel klasmanda birinciliği Beliz G teknesi elde ederken, ikinci sırayı Derya Kaptan, üçüncü sırayı ise Hızır 1 teknesi aldı.

İçmeler'deki Ağanlar Tersanesinde düzenlenen ödül töreninin ardından organizasyon, şarkıcı Gaye Su Akyol konseriyle sona erdi.

