37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başladı.

Bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilen yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 2800 sporcu, yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.

Yarış Öncesi ve Parkur

Yarış öncesi başlangıç alanında sağanak etkili oldu. Yüzücüler, yarışın start almasıyla Kıtalararası Yüzücü ünvanı için 6,5 kilometrelik parkurda kulaçlarını attı.

Yüzücülerden Filistin'e Destek

Yarışmaya katılan bazı yüzücüler, ellerindeki bayraklarla Filistin'e destek verdi. Yarışmacılar, vapurla start alanına giderken Filistin bayraklarını tutarak alandaki yerlerini aldı.

