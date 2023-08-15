40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu

TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer, deneyimli santrfor Umut Bulut'u transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarıyer Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Sarıyer'e hoş geldin Umut Bulut" ifadeleriyle transferin duyuruldu.



SARIYER SPOR KULÜBÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU





Son olarak Eyüpspor'da forma giyen 40 yaşındaki Umut Bulut, futbol kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, ve Toulouse gibi önemli kulüplerde de oynadı. Milli futbolcu, toplam 724 maçta görev alarak 222 gol kaydetti.

