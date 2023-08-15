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40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu

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40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, deneyimli santrfor Umut Bulut'u kadrosuna kattı. 40 yaşındaki futbolcu, Galatasaray, Trabzonspor gibi büyük kulüplerde de forma giydi. Sarıyer Spor Kulübü yeni transferini bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer, deneyimli santrfor Umut Bulut'u transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarıyer Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "Sarıyer'e hoş geldin Umut Bulut" ifadeleriyle transferin duyuruldu.

SARIYER SPOR KULÜBÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

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Son olarak Eyüpspor'da forma giyen 40 yaşındaki Umut Bulut, futbol kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, ve Toulouse gibi önemli kulüplerde de oynadı. Milli futbolcu, toplam 724 maçta görev alarak 222 gol kaydetti.

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