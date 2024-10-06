41. Kocaeli Rallisi Tamamlandı: Toksport WRT Birinci

41. Kocaeli Rallisi Tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi, yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Yarış Detayları

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) öncülüğünde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen bu yılki rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu, toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadelesini sürdürdü.

Podyumda İlk Üç

Çekişmeli geçen yarışta, ikinci sırayı Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre alırken, Toksport WRT takımından Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Yarışı genel klasmanda kazanan Buğra Banaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bazı zorluklar yaşamalarına rağmen yarışın ilk gününü lider kapattıklarını vurguladı. İkinci gün ise farklı bir strateji ile mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Başarı Duygusu

Buğra Banaz, zorlu bir yarışı geride bıraktıkları için mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, bu zafere Eskişehir Rallisi'nden sonraki ikinci başarıları olduğunu belirtti.