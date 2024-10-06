DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

41. Kocaeli Rallisi Tamamlandı: Toksport WRT Birinci

41. Kocaeli Rallisi'nde Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı zafere ulaştı. Yarışta 55 otomobil mücadele etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 16:59
41. Kocaeli Rallisi Tamamlandı: Toksport WRT Birinci

41. Kocaeli Rallisi Tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi, yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Yarış Detayları

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) öncülüğünde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen bu yılki rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu, toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadelesini sürdürdü.

Podyumda İlk Üç

Çekişmeli geçen yarışta, ikinci sırayı Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre alırken, Toksport WRT takımından Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Yarışı genel klasmanda kazanan Buğra Banaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bazı zorluklar yaşamalarına rağmen yarışın ilk gününü lider kapattıklarını vurguladı. İkinci gün ise farklı bir strateji ile mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Başarı Duygusu

Buğra Banaz, zorlu bir yarışı geride bıraktıkları için mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, bu zafere Eskişehir Rallisi'nden sonraki ikinci başarıları olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor