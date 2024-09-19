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45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Sonuçları

Türkiye'nin milli takımları, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8 turu geride bıraktı ve önemli galibiyetler elde etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:49
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Sonuçları

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Tamamlandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda, 8. tur karşılaşmaları geride kaldı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, milli takımlar önemli mücadelelere imza attı.

İlk 8 Tur Sonuçları

Organizasyonda, altıncı turda açık kategoride Kanada ve kadınlarda Slovenya ile karşılaşan milli takımlar, her iki karşılaşmadan da 2-2 berabere ayrıldı. Yedinci turda, açık kategoride Şili'yi 4-0, kadınlar kategorisinde ise Estonya'yı 3-1 yenmeyi başardılar.

Sekizinci Turda Galibiyetler

Sekizinci turda açık kategoride Karadağ ile karşılaşarak 2,5-1,5 galibiyet elde eden milli takım, kadınlar kategorisinde de Filipinler'i 2,5-1,5 mağlup etti. Bu turlar sonucunda, her iki kategoride de Türkiye milli takımları, 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Gelecek Karşılaşmalar

Dokuzuncu turda milli takımlar, yarın açık kategoride İspanya, kadınlar kategorisinde ise Çin ile mücadele edecek.

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