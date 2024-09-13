45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye Başarılı Başlangıç Yaptı

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda İlk İki Tur Tamamlandı

Macaristan'da gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ilk iki turun karşılaşmaları başarıyla sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre,

İlk Turda Güçlü Performans

Başkent Budapeşte'deki organizasyonda, Türk milli takımı ilk turda açık kategoride Porto Riko'yu, kadınlarda ise Honduras'ı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

İkinci Turda İki Galibiyet

İkinci turda ise açık kategoride Faroe Adaları, kadınlarda ise Bosna-Hersek ile mücadele eden milli takım, bu karşılaşmalardan da başarıyla ayrıldı. Açık kategorideki müsabakadan 3-1 galip çıkan takım, kadınlar kategorisinde rakibini 3,5-0,5 puanla geçmeyi başardı.

45. Dünya Satranç Olimpiyatı, 23 Eylül'de sona erecek.