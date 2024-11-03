46. İstanbul Maratonu Coşkuyla Başladı

46. İstanbul Maratonu Yine Coşturdu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanına sahip olan maraton, 46. kez düzenleniyor. Spor İstanbul’un organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Türkiye İş Bankası’nın sponsor olduğu maraton, saat 09.00’da başlamış bulunmaktadır.

Maratonun Startı Verildi

Maratonun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yaklaşık 250 metre öncesinde verildi. Start işareti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve diğer önemli konuklar tarafından birlikte gerçekleştirildi.

İmamoğlu’ndan Teşekkür Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesindeki konuşmasında, bu maratonun dünyanın en güzel maratonlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en güzel maratonu çünkü bu maraton iki kıta arasında gerçekleşiyor. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz ve hepinizi tebrik ederim," dedi.

Parkur Detayları

Maraton parkurunda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş’a inecek, ardından sahil yolunu takip ederek Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nün ardından Sirkeci yönüne dönecek sporcular, sahil yolundan Gülhane Parkı’na doğru ilerleyerek parkın içinden geçecek ve görkemli Sultanahmet Meydanı'na ulaşacak.

Ödüller ve Rekorlar

46. İstanbul Maratonu’nda, erkekler ve kadınlarda birinci olan sporculara 45’er bin dolar ödül verilecektir. İkinci sırayı alanlar 20'şer bin, üçüncüler ise 10'ar bin dolar alacak. Türk atletler için de ödüller mevcut; maratonu birinci bitirenlere 50’şer bin lira, ikincilere 40’ar bin lira, üçüncülere ise 30’ar bin lira verilecektir. Ayrıca, erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması durumunda 5’er bin dolar ekstra prim verilecektir. Elit kategorisinde toplamda 180 bin dolarlık ödül dağıtımı planlanmaktadır.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu başladı.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu başladı.