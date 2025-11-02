47. İstanbul Maratonu: Bizuager Aderra 2:26:19 ile kadınlarda şampiyon

Etiyopyalı Bizuager Aderra, 2:26:19'luk dereceyle Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda kazandı; Sofia Assefa ve Joan Jepkosgei podyumda yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:11
47. İstanbul Maratonu: Bizuager Aderra 2:26:19 ile kadınlarda şampiyon

Bizuager Aderra, 47. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinci oldu

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı atlet zirvede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonunda kadınlar yarışını Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan maraton bu yıl 47. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Yarışta bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa 2 saat 26 dakika 21 saniye ile ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei 2 saat 26 dakika 36 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda...

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rhonzas Lokitam Kilimo 47. İstanbul Maratonu'nu kazandı
2
Milli Tekvandocular Romanya Açık'ta 39 Madalya Kazandı
3
Avrupa Gençler Halter Şampiyonası Arnavutluk'ta: Türkiye 30 Sporcu ile
4
Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi
5
Milli Bilek Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
6
Avrupa Şampiyonu Yağmur Yılmaztürk'ün Hedefi Dünya Şampiyonluğu
7
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda 7/24 Güvenlik Önlemleri

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde