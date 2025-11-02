47. İstanbul Maratonu: Bizuager Aderra 2:26:19 ile kadınlarda şampiyon

Bizuager Aderra, 47. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinci oldu

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı atlet zirvede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonunda kadınlar yarışını Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan maraton bu yıl 47. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Yarışta bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa 2 saat 26 dakika 21 saniye ile ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei 2 saat 26 dakika 36 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

