49. Yeşil Bursa Rallisi 23-25 Mayıs'ta Başlıyor

49. Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta Yapılacak

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilen Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin Önemi

Bu yıl 49'uncu kez düzenlenecek olan rallinin basın toplantısı, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı. BOSSEK Başkanı Mete Pala, bu organizasyonun yalnızca bir yarış değil, kentin spora, turizme ve ekonomiye olan katkısının büyük olduğunu vurguladı. Pala, şu sözleri kaydetti:

"Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde bize güç veren, yanımızda olan bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum, Atış Yapı. Kendilerine bu yılki rallimizin ana sponsoru olarak verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Spora ve gençliğe verdikleri değeri bu iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldular."

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve rallinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlara, yerel yönetimlere, teknik ekiplere, gönüllülere ve sporculara da teşekkür etti.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik

BOSSEK Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar, rallinin sadece hız ve mücadele değil, çevre ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da düzenlendiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl, bu organizasyon kapsamında Türkiye’de ilk kez bir ralli etkinliğinin karbon yükü hesaplandı ve bu yük, dikilen 300 ağaçla nötrleştirildi. Muhtar, bu durumu "Sadece sembolik değil, bizim için anlamlı bir adımdı." diyerek ifade etti.

Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış da Yeşil Bursa Rallisi'ne destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. BOSSEK Başkanı Mete Pala (sağ 2), bu yıl 49'uncusu yapılacak rallinin Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.