5.5G Şahin Gözü Teknolojisi Voleybol Maçlarında Kullanılacak

Vodafone'un Yenilikçi Teknolojisi Tanıtıldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin Tanıtım toplantısını düzenledi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılan toplantıda, bu yenilikçi sistemin artık her maçta kullanılacağı duyuruldu.

Teknolojinin Detayları ve Üstlendiği Rol

Toplantıda konuşan Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yaptıkları iş birliğine vurgu yaparak, "Play-off'larda Şahin Gözü'nü entegre etmiştik. Bizim için büyük bir deneyim oldu. Artık tüm maçlarda oyuncuların smaç hızlarını ve ralli sürelerini anlık ölçümleyerek izleyicilere farklı bir deneyim sunacağız." dedi.

5.5G Şahin Gözü teknolojisi sayesinde, oyuncuların performans verileri daha iyimser bir şekilde analiz edilecek ve bu sayede maç keyfi artırılacak. Meltem Bakiler Şahin, "Bu teknoloji, hakem kararlarının hızına destek olacak. Ayrıca, Avrupa'da ilk defa voleybol liginde tüm takımlara açık bir şekilde uygulanacak." şeklinde bilgi verdi.

Yatırım ve Gelecek Planları

Vodafone, bu teknoloji için 9 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdi. Şahin, voleybola katkı sağlama hedefinin ön planda olduğunu vurguladı. Geçen sezon play-off final serisi sırasında kullanılan teknolojinin, tüm lige yayılacağı müjdesini verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ise, 5.5G teknolojisinin entegrasyonunu "Vodafone'un voleybola yaptığı büyük yatırımların başında geliyor, ilginin ve izlenmenin artmasını sağlıyor." sözleriyle değerlendirdi.

Voleybol Maçı Deneyimi

Toplantının ardından, davetliler Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol maçında teknolojiyi deneyimleme fırsatı buldu. Galatasaray Daikin'den Beril Başarır, Fenerbahçe Medicana'dan Mina Güneş, Eczacıbaşı Dynavit'ten Sahra Can ve VakıfBank'tan Ecem Aksoy smaç ve servislerle izleyicilerin beğenisini topladı.