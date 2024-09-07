5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da Başlıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana, 8-13 Eylül 2023 tarihleri arasında, "Büyük Bozkırda Buluşma" temasıyla 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel sporcuları bir araya getirerek, uluslararası bir buluşma noktası oluşturacak.

Geleneksel Sporların Olimpiyatları

İki yılda bir organize edilen bu önemli etkinlik, geleneksel sporların olimpiyatı olarak adlandırılıyor. İlk üç oyun, Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde düzenlenirken, dördüncüsü Türkiye’nin İznik şehrinde gerçekleştirilmişti. Bu yılki etkinlik, ilk kez bir başkentte yapılarak büyük bir önem taşıyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış töreninin, Astana Arena Stadı'nda gerçekleştirileceği ve 10'dan fazla ülkenin devlet başkanının katılmasının beklendiği bildirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporculara hitap edecek.

Müsabakalarda 21 Spor Dalı

Etkinlikler kapsamında toplam 21 geleneksel spor dalında mücadeleler yapılacak. Bu spor dalları arasında atlı oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığı gibi farklı branşlar yer alacak.

Hazırlıklar ve Turizm Beklentileri

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca, 400 at etkinlikler için hazırlandı ve 100 binden fazla turistin Astana'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Oyunlarda toplam 370 hakem ve modern teknik imkanların yanı sıra görüntülü değerlendirme sistemi de kullanılacak.