5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Start Aldı

Eskişehir Yarı Maratonu Heyecanı

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda start aldı. Etkinlik, koşu severleri bir araya getiriyor.

Çeşitli Kategorilerle Koşu Deneyimi

Organizasyonda, yalnızca 21 kilometrelik yarı maraton değil, 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşuları da gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 3 bin katılımcı, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere, kentin cadde ve sokaklarında koşarak yarı maratonu tamamlama motivasyonuyla yarışıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.