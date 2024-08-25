5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Sona Erdi
Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, büyük bir katılımla tamamlandı.
Koşu Başlangıcı ve Etkinlik Detayları
Etkinlik, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başlayan ve 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşularının yer aldığı anlamlı bir organizasyon oldu.
Katılımcılar Tarihi Sokaklardan Geçti
Yaklaşık 3 bin sporcu, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere Eskişehir'in cadde ve sokaklarında koşarak başlangıç noktasına geri geldi.
Başkan Ünlüce'den Teşekkür Mesajı
Ödül töreninde, sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu harika etkinlikte yer almak beni çok mutlu etti. Spora gönül veren vatandaşlarımızın Eskişehir'de bulunduğu için onur duyuyoruz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.
Ödüller Sahiplerini Buldu
Organizasyon kapsamında, kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüller verildi. Yarı maraton ve 10 kilometre koşularında ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:
21 Kilometre Koşusu:
- Erkekler: Fetene Regasa (Etiyopya), Selim Seven, Sinan Kosay
- kadınlar: Duygu Turgut Boran, Yuka Akamatsu (Japonya), Fatma Begüm Çağırgan
10 Kilometre Koşusu:
- Erkekler: Ali Şimşek, Şemsettin Kaya, Muhittin Gürhan
- Kadınlar: Burcu Aktaş, Elif Gökçe Avcı Ataman, Nevin Şahin
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı. Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı. Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.