5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Sona Erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, büyük bir katılımla tamamlandı.

Koşu Başlangıcı ve Etkinlik Detayları

Etkinlik, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başlayan ve 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşularının yer aldığı anlamlı bir organizasyon oldu.

Katılımcılar Tarihi Sokaklardan Geçti

Yaklaşık 3 bin sporcu, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere Eskişehir'in cadde ve sokaklarında koşarak başlangıç noktasına geri geldi.

Başkan Ünlüce'den Teşekkür Mesajı

Ödül töreninde, sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu harika etkinlikte yer almak beni çok mutlu etti. Spora gönül veren vatandaşlarımızın Eskişehir'de bulunduğu için onur duyuyoruz. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Organizasyon kapsamında, kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüller verildi. Yarı maraton ve 10 kilometre koşularında ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:

21 Kilometre Koşusu:

Erkekler: Fetene Regasa (Etiyopya), Selim Seven, Sinan Kosay

Fetene Regasa (Etiyopya), Selim Seven, Sinan Kosay kadınlar: Duygu Turgut Boran, Yuka Akamatsu (Japonya), Fatma Begüm Çağırgan

10 Kilometre Koşusu:

Erkekler: Ali Şimşek, Şemsettin Kaya, Muhittin Gürhan

Ali Şimşek, Şemsettin Kaya, Muhittin Gürhan Kadınlar: Burcu Aktaş, Elif Gökçe Avcı Ataman, Nevin Şahin

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı. Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı. Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.