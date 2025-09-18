5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21 Eylül'de — 21K, 10K ve Halk Koşusu

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21 Eylül'de düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu", 21 Eylül tarihinde koşulacak.

Etkinlik teması ve ev sahibi

Yarı maraton, "Soğanlı Vadisi" temasıyla hem profesyonel hem de amatör sporcuları bir araya getirecek. Etkinlik, Spor AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve kentin kültürel ile doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacak.

Parkurlar ve yarışma detayları

Sporcular 21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında yarışacak; yarış boyunca şehrin tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilirken ödüller için mücadele edilecek.

Katılımcı sayıları ve yabancı sporcular

Yarı maratona Türkiye'den yaklaşık 500 sporcu katılacak. Ayrıca Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'dan ise 811 yabancı sporcu katılacak.

Çocuk maratonu

Öte yandan, 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamındaki çocuk maratonu kontenjanlarının, yoğun ilgi nedeniyle dolu olduğu bildirildi.