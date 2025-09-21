5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti

Soğanlı Vadisi temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 21 ve 10 km startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi; 19 ülkeden 811 yabancı sporcu yarıştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:44
5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Koşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl Soğanlı Vadisi temasıyla gerçekleştirildi.

Rota ve Start

Maratonun 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Etkinlik, kent merkezinden başlayan ve Soğanlı Vadisi temasını öne çıkaran parkuruyla dikkat çekti.

Uluslararası Katılım ve Halk Koşusu

Yarışa Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülke'den toplam 811 yabancı sporcu katıldı. Toplam katılımın yaklaşık 10 bin kişi olduğu organizasyonda, halk koşusu da düzenlendi.

Siyasilerden ve Yetkililerden Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, halk koşusu öncesinde yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte sporcuların bir araya geldiğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kente ilişkin vizyonunu paylaşarak, Kayseri'yi 2027 Avrupa Spor Şehri yapacaklarını ifade etti.

Duygusal Anlar ve Mesajlar

Kahramanmaraş'tan gelen Ali Ayar, 1,5 yaşındaki torunu Zeynep'i pusete koyarak koştuğunu anlattı. 15 yıldır koştuğunu ve spor sayesinde kilosunu 130 kilodan 78 kiloya düşürdüğünü belirten Ayar, hayalinin torunuyla birlikte bir yarışta koşmak olduğunu söyledi ve ekledi: "O da bugün nasip oldu. Allah'a şükür. Çok güzel bir koşu oldu."

Yarışmaya katılan Özgül Yeşil ise Adana'dan geldiğini, etkinlikte eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikte bazı sporcular, Filistin'deki çocuklara dikkat çekmek amacıyla üzerinde "Çocuklar ölmesin" ifadesi bulunan pankart açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu — 5 Maçta 4 Beraberlik
2
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Genel Kurulu Çağrısı: 'İhtişamımızı Gösterelim'
3
13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nu Kiplagat ve Kimeli Kazandı
4
5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti
5
Korkmaz Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Peşinde
6
Muhammed Batuhan Daştan: NATO'da Çifte Zafer, 2600 ELO Hedefi
7
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü