5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Gerçekleşti

5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Soğanlı Vadisi Temasıyla Koşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl Soğanlı Vadisi temasıyla gerçekleştirildi.

Rota ve Start

Maratonun 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Etkinlik, kent merkezinden başlayan ve Soğanlı Vadisi temasını öne çıkaran parkuruyla dikkat çekti.

Uluslararası Katılım ve Halk Koşusu

Yarışa Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülke'den toplam 811 yabancı sporcu katıldı. Toplam katılımın yaklaşık 10 bin kişi olduğu organizasyonda, halk koşusu da düzenlendi.

Siyasilerden ve Yetkililerden Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, halk koşusu öncesinde yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte sporcuların bir araya geldiğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kente ilişkin vizyonunu paylaşarak, Kayseri'yi 2027 Avrupa Spor Şehri yapacaklarını ifade etti.

Duygusal Anlar ve Mesajlar

Kahramanmaraş'tan gelen Ali Ayar, 1,5 yaşındaki torunu Zeynep'i pusete koyarak koştuğunu anlattı. 15 yıldır koştuğunu ve spor sayesinde kilosunu 130 kilodan 78 kiloya düşürdüğünü belirten Ayar, hayalinin torunuyla birlikte bir yarışta koşmak olduğunu söyledi ve ekledi: "O da bugün nasip oldu. Allah'a şükür. Çok güzel bir koşu oldu."

Yarışmaya katılan Özgül Yeşil ise Adana'dan geldiğini, etkinlikte eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikte bazı sporcular, Filistin'deki çocuklara dikkat çekmek amacıyla üzerinde "Çocuklar ölmesin" ifadesi bulunan pankart açtı.

