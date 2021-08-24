5'te 5 yapan Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirerek gruptan lider olarak çıktı

Avrupa Şampiyonasına çıkan ve orada tarih yazan Filenin Sultanları, çıktı 5'inci maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bulunduğu D grubundan lider olarak ayrıldı.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çıktı 5 maçı da alarak rekora koşan Ay-yıldızlı ekibimiz, bugün çıktığı karşılaşmada ilk sette ve ikinci sette aynı skora imza attı ve 25-21 kazandı. Üçüncü sete yine güçlenerek çıkan Filenin Sultanları rakibine geçit vermedi ve seti 25-20 alarak sahadan 3-0 galip olarak ayrıldı.

"D GRUBUNDA 5'TE 5"

A Milli Takım oyuncuları bulundukları D grubunda ilk olarak Romanya ile karşı karşıya geldi. Daha sonra Ukrayna, İsveç ve Finlandiya ile oynayan Filenin Sultanları çıktıkları hiç bir maçı karı rakibe vermesi ve grupta 5'te 5 yaparak lider oldu.

Diğer taraftan B Grubu'nun dördüncü olarak bitiren takımla karşılaşacak olan Filenin Sultanları Bulgaristan'ın Plovdiv şehrine gidecek ve maça Kolodruma Spor Salonunda çıkacak.