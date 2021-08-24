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5'te 5 yapan Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirerek gruptan lider olarak çıktı

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılan ve D Grubunda mücadele eden Filenin Sultanları, çıktığı 5'inci maçta Hollanda'yı da yenerek grubu lider olarak tamamladı.

24 Ağustos 2021 Salı 21:08
5'te 5 yapan Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirerek gruptan lider olarak çıktı
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Avrupa Şampiyonasına çıkan ve orada tarih yazan Filenin Sultanları, çıktı 5'inci maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bulunduğu D grubundan lider olarak ayrıldı.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çıktı 5 maçı da alarak rekora koşan Ay-yıldızlı ekibimiz, bugün çıktığı karşılaşmada ilk sette ve ikinci sette aynı skora imza attı ve 25-21 kazandı. Üçüncü sete yine güçlenerek çıkan Filenin Sultanları rakibine geçit vermedi ve seti 25-20 alarak sahadan 3-0 galip olarak ayrıldı.


"D GRUBUNDA 5'TE 5"

A Milli Takım oyuncuları bulundukları D grubunda ilk olarak Romanya ile karşı karşıya geldi. Daha sonra Ukrayna, İsveç ve Finlandiya ile oynayan Filenin Sultanları çıktıkları hiç bir maçı karı rakibe vermesi ve grupta 5'te 5 yaparak lider oldu.

Diğer taraftan B Grubu'nun dördüncü olarak bitiren takımla karşılaşacak olan Filenin Sultanları Bulgaristan'ın Plovdiv şehrine gidecek ve maça Kolodruma Spor Salonunda çıkacak.


Son Güncelleme: 24.08.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
Filenin SultanlarıMaç SonucuHollanda
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