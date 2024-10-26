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6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Kaş'ta düzenlenen 6. Yarımadaton'da 650 sporcu mücadele etti, parkurlarda rekorlar kırıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:09
6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Kaş Yarımadaton" etkinliği sona erdi. Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve çeşitli sponsor firmaların katkıları ile düzenlenen bu önemli organizasyon, Türkiye dahil 23 ülkeden 650 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Yarışmaların Detayları

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın start verdiği yarışlar, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası güzergahında yapıldı. Etkinlik, 21, 12 ve 6 kilometre uzunluğundaki üç ayrı parkurda gerçekleşti.

Parkur Rekorları Kırıldı

Yarışlar esnasında, 21K kadın kategorisinde Yuka Akamatsu, 12K erkeklerde Aleksandr Kalugin ve 6K erkeklerde Mustafa Çınar parkur rekoru kırmayı başardı. Ayrıca, çocuk koşusu da etkinlik içinde yer aldı.

Ödül Töreniyle Sonuçlandı

İki gün süren organizasyon, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı. Ödül töreninde, başarılı sporculara madalya ve plaketleri takdim edildi. Başkan Erol Demirhan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dereceye Giren Sporcular

21K erkekler: 1. Ege Yoldüren, 1.17.10; 2. Taylan Dağ, 1.22.03; 3. Dmitrii Tikhanov, 1.25.43

21K kadınlar: 1. Yuka Akamatsu, 1.34.35; 2. Ailina Shamsutdinova, 1.38.00; 3. Iuliia Iliushchenko, 1.43.00

12K erkekler: 1. Aleksandr Kalugin, 45.32; 2. Enes Halit Yılmaz, 46.05; 3. Bektaş Erdinç Baydar, 46.26

12K kadınlar: 1. Sevgül Kaçak, 57.42; 2. Tatiana Grishina, 58.33; 3. Yana Fotina, 1.01.11

6K erkekler: 1. Mustafa Çınar, 20.10; 2. Ilia Temchenko, 20.11; 3. Sergei Platanov, 24.30

6K kadınlar: 1. Tuğba Üstün, 28.32; 2. Emine Uğur, 29.25; 3. Mervegül Özdemir, 29.31

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları tamamlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları...

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kaş Yarımadaton" yarışları tamamlandı.

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