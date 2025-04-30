60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4. Etap Start Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Dördüncü Etabı Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) büyük merakla beklenen "Kraliçe Etabı", Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki 115,4 kilometrelik parkurda start aldı.

Etaba Geniş Katılım

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen start törenine, Muğla Vali İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Etaba, **23 takım ve 159 sporcu** ile önemli bir katılım sağlandı.

Üstün Performans Sergileyen Sporcular

Etapta öne çıkan sporcular arasında turkuaz mayoyu giyen Alpecin-Deceuninck takımının Hollandalı sporcusu **Tibor Del Grosso**, kırmızı mayoyu Bike AID'den Alman **Vinzent Dorn**, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta'dan İtalyan **Giovanni Lonardi** giydi. Beyaz mayoyla sahne alan sporcu ise China Glory'den Güney Afrikalı **Willem Jakobus Smit** oldu.

Kraliçe Etap: Zorlu Parkur

Akyaka güzergahındaki parkurda sporcular, **3 bin 154 metre** tırmanış yaparak genel klasmanın gidişatını doğrudan etkileyecek sonuçlar alacaklar. Pedal çeviren bisikletçiler, Marmaris’te Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndan başlayarak Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi bölgelere uğrayacak ve Akyaka'nın Kıran mevkisinde zirveye ulaşarak finişe ulaşacak.

Farkındalık Faaliyetleri

Start öncesinde, **Novo Nordisk**’in profesyonel sporcuları, Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği ile iş birliği yaparak Tip1 diyabetli üç çocukla bir araya geldi. Bu etkinlik sayesinde, diyabet farkındalığını artırmak amaçlandı. Çocuklar, Novo Nordisk'in **7 sporcudan oluşan bisiklet takımı** ile keyifli anlar geçirdi.

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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) "Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki dördüncü etabı başladı. 115,4 kilometrelik, 3 bin 154 metre tırmanış yapılacak etapda Burgos-Burpellet-Bh takımı da yer aldı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) "Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki dördüncü etabı başladı. 115,4 kilometrelik, 3 bin 154 metre tırmanış yapılacak etapda Burgos-Burpellet-Bh takımı da yer aldı.